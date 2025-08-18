Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w poniedziałek do Białego Domu. Przed swoją siedzibą powitał go sam prezydent USA Donald Trump. Uwagę reporterów przykuł strój ukraińskiego przywódcy.

W poniedziałek, 18 sierpnia, w Białym Domu pojawił się Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przybył na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jego ostatnia wizyta zakończyła się zerwaniem negocjacji i wielotygodniowym kryzysem na linii Waszyngton – Kijów.

Obaj przywódcy mają za zadanie omawiać najważniejsze kwestie dotyczące współpracy dwustronnej. Głównym tematem jest oczywiście wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Poniedziałkowe spotkanie przyciągnęło uwagę reporterów z całego świata.

Spotkanie Zełenski – Trump. Prezydent Ukrainy przyjechał w innym stroju, niż poprzednio

Obiektywy zwrócone były zwłaszcza na początek, tj. moment powitania przywódcy Ukrainy. I nic dziwnego, bowiem zgrzyt podczas poprzedniej wizyty, sprzed kilku miesięcy zaczął się właśnie w momencie, kiedy Trump zwrócił uwagę na brak garnituru u Zełenskiego.

Tym razem Zełenski „przygotował się”. Wyszedł ubrany w elegancki strój, ciemną marynarkę i spodnie. Na elegancki komplet zwrócił uwagę nawet prezydent Trump, co widać na relacjach wideo w mediach.

Prezydent Ukrainy przyjechał właśnie do Białego Domu. Założył marynarkę na spotkanie z Trumpem. Ostatnio za jej brak był krytykowany. Rozpoczęły się rozmowy w Gabinecie Owalnym. @RMF24pl , @Radio_RMF24 pic.twitter.com/LjHzB3EKNz — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) August 18, 2025

Poprawnie. Bez wpadek. Trochę uśmiechów i uprzejmości. Obie strony pilnowały się żeby tego nie zepsuć. Zełenski wyraźnie odrobił lekcję. Mało szczegółów, ale Trump nie wykluczył, że USA zaangażują się wojskowo w gwarancje bezpieczeństwa (nie wiadomo w jakiej formie). pic.twitter.com/z4119Alzcr — Filip Dąb-Mirowski (@FilippDM) August 18, 2025

❗Pilne. Zełeński ładnie się ubrał pic.twitter.com/Ca5eta2BHo — Bartłomiej Wypartowicz 🇵🇱 (@WypartowiczBa) August 18, 2025

No, ale w porównaniu do spotkania Trump-Zełenski z 28 lutego to atmosfera obecnej rozmowy całkiem niezła, powiedziałbym nawet, że dobra. — Jakub Wiech (@jakubwiech) August 18, 2025

