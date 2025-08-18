Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w poniedziałek do Białego Domu. Przed swoją siedzibą powitał go sam prezydent USA Donald Trump. Uwagę reporterów przykuł strój ukraińskiego przywódcy.
W poniedziałek, 18 sierpnia, w Białym Domu pojawił się Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przybył na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jego ostatnia wizyta zakończyła się zerwaniem negocjacji i wielotygodniowym kryzysem na linii Waszyngton – Kijów.
Obaj przywódcy mają za zadanie omawiać najważniejsze kwestie dotyczące współpracy dwustronnej. Głównym tematem jest oczywiście wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Poniedziałkowe spotkanie przyciągnęło uwagę reporterów z całego świata.
Spotkanie Zełenski – Trump. Prezydent Ukrainy przyjechał w innym stroju, niż poprzednio
Obiektywy zwrócone były zwłaszcza na początek, tj. moment powitania przywódcy Ukrainy. I nic dziwnego, bowiem zgrzyt podczas poprzedniej wizyty, sprzed kilku miesięcy zaczął się właśnie w momencie, kiedy Trump zwrócił uwagę na brak garnituru u Zełenskiego.
Tym razem Zełenski „przygotował się”. Wyszedł ubrany w elegancki strój, ciemną marynarkę i spodnie. Na elegancki komplet zwrócił uwagę nawet prezydent Trump, co widać na relacjach wideo w mediach.