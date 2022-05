W najbliższym czasie Adam Małysz najprawdopodobniej obejmie funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Informujący o sprawie portal Interia zwraca uwagę, że nikt inny dotąd nie zgłosił swojej kandydatury, a dotychczasowy prezes nie zamierza ubiegać się o reelekcję.

Portal powołuje się na informatora wśród działaczy Związku. „Nie ma wątpliwości, że kandydatura zostanie poparta podczas zjazdu delegatów. Adam Małysz jest znany i lubiany w świecie sportów zimowych, da sobie radę” – zapewnia źródło Interii. Wybory odbędą się 25 kwietnia.

Serwis zwraca uwagę, że legendarny skoczek dotąd odgrywał bardzo ważną rolę w Związku. „Nieoficjalnie wiadomo, że czterokrotny medalista igrzysk olimpijskich miał bardzo duży wpływ na wybór nowego trenera kadry skoczków Thomasa Thurnbichlera. Po zmianie ról i awansie z funkcji dyrektora sportowego koordynatora na prezesa PZN, współpraca między nim, a austriackim trenerem powinna przynieść polskim skokom korzyści. Thurnbichler został niejako „namaszczony” przez Adama Małysza” – czytamy na Interii.

Dotychczasowy prezes Apoloniusz Tajner nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. W rozmowie z portalem przyznaje jednak, że chciałby nadal współpracować z nowymi władzami Związku. „Jeśli mnie poproszą o współpracę, to ją podejmę, jestem na to gotowy. Jeśli będzie się jednak tworzył jakiś układ w PZN, że nie będę tam pasował, to nie będę” – zaznacza.

