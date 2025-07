Były szef BBN Stanisław Koziej na antenie Polsat News kreślił czarny scenariusz najbliższej przyszłości. Ostrzegł, iż może dojść do rozpadu NATO i wówczas pojawi się konieczność stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie.

„Nie można wkluczyć także tej konieczności, że Stany Zjednoczone będą mniej zainteresowane i wówczas trzeba by było Unię Europejską przekształcić w taką europejską linię obronną, ale ona powinna się przekształcić tak jak funkcjonuje teraz NATO – nie jako wspólną armię, bo to bezsensowne, nie ma możliwość – natomiast tworzenie wspólnych zdolności operacyjnych” – tłumaczył generał Koziej.

„Może być tak, że NATO się rozpada (…) i może Europa stanąć przed koniecznością opracowania w ogóle nowego traktatu o bezpieczeństwie. Nie North Atlantic Treaty Organization a European Treaty Organization” – wyjaśnił były szef BBN.

Koziej ocenił skomentował również ostatnią decyzję Donalda Trumpa o wsparciu militarnym Ukrainy. „To że Stany Zjednoczone otworzyły furtkę dla dostaw uzbrojenia do Ukrainy, to jest dla Ukrainy ratunek. Teraz Ukraina ma szansę stabilizować sytuację, a nawet szansę wyrównywać w niektórych elementach. Jeżeli będzie dostawała rakiety dalekiego zasięgu i raziła tak jak Rosja, to ta wojna dla Władimira Putina może być coraz trudniejsza” – mówił generał.

„Za dwa, trzy tygodnie będziemy mogli ocenić czy kurs, który obrał Donald Trump w sprawie Ukrainy jest trwały” – ocenił generał. „Znany jest raczej ze zmienności” – stwierdził były szef BBN.

Źr. Polsat News