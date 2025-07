Donald Trump zmaga się ze schorzeniem, które często pojawia się u osób po 70. roku życia. Lekarze prezydenta zapewniają, że w żaden sposób nie zagraża ono życiu prezydenta USA.

Pojawiło się oświadczenie, w którym poinformowano, że prezydent Donald Trump przeszedł badania lekarskie w związku z „lekkim obrzękiem” nóg i sinikami na jednej z rąk. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt poinformowała, że prezydent przeszedł kompleksowe badanie, w tym diagnostyczne badanie naczyń.

Badania wykazały, że Trump cierpi na schorzenie, które często pojawia się u osób w tym wieku. „Badanie wykazało, że 79-letni Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną. Według Cleveland Clinic, schorzenie to występuje, gdy żyły w nogach nie są w stanie pompować krwi z powrotem do serca, co prowadzi do jej gromadzenia się” – napisano w oświadczeniu.

Rzeczniczka zapewniła, że u amerykańskiego przywódcy nie stwierdzono objawów zakrzepicy żył głębokich, ani choroby tętnic, która może objawiać się zablokowaniem żył.

Źr. dorzeczy.pl