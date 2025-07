Joanna Kołaczkowska zmarła w nocy z 16 na 17 lipca. Zmagała się z chorobą nowotworową. Internauci przypomnieli jej ostatnie publiczne nagranie.

Kilka miesięcy temu Kabaret Hrabi poinformował o poważnej chorobie swojej członkini – Joanny Kołaczkowskiej. W nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku przekazano dramatyczną informację. Okazało się, że pomimo odważnej walki Kołaczkowska zmarła.

Internauci przypomnieli przy tej okazji jej ostatnie publiczne nagranie. Było to 20 kwietnia, a film stanowił okazję do złożenia życzeń fanom Kabaretu Hrabi. – Z tej strony Kabaret Hrabi. Chcielibyśmy wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Dużo wszystkiego dobrego na Wielkanoc i po Wielkanocy też. Dużo zdrowia i nowej energii. I żeby Zajączek przyniósł naprawdę coś takiego, co bardzo chcieliśmy zawsze mieć. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi i wypoczęci – mówili członkowie Kabaretu.

– Wielkanoc, nasza Wielkanoc, przybądź do nas jak zając i przynieś koc – zaśpiewali po chwili. – Ja uważam, że już – podsumowała Joanna Kołaczkowska. Po tym nagranie się kończy.

