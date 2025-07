Przedstawiciel białoruskiego Ministerstwa Obrony, Walerij Rewienko wydał oświadczenie, w którym przestrzega Polskę przed nowym konfliktem. Jak wskazał, Białoruś oczekuje, że „polski rząd dokona właściwego wyboru”.

W swoim oświadczeniu pisał o nastrojach pojawiających się w Mińsku w związku z „przyspieszoną militaryzacją Rzeczypospolitej Polskiej”. „Białoruś jako państwo sąsiednie, nie może nie reagować na ten trend” – napisał przedstawiciel białoruskiego rządu. Zaznaczył przy tym, że Mińsk postrzega te działania jako „element kompleksowej nieprzyjaznej strategii wobec Republiki Białorusi”.

Szczególne zaniepokojenie Rawienko wykazał rozwojem „Tarczy Wschód”. Wskazał, że oprócz budowy zapór i umocnień, polskie służby wprowadzają także „nowoczesne systemy monitorowania przestrzeni powietrznej Republiki Białorusi”. „Na terenach graniczących z naszym krajem skoncentrowanych jest dodatkowo ok. 11 tys. wojskowych, funkcjonariuszy straży granicznej i policji. Polskie kierownictwo zamierza również wycofać się z Konwencji Ottawskiej i rozmieścić miny przeciwpiechotne na granicy z Białorusią” – czytamy.

Rawienko przypomniał, że miesiąc temu Białoruś skierowała do Polski propozycję nawiązania rozmów. „Po miesiącu wpłynęła tylko formalna odpowiedź ze strony polskiej, co nie wskazuje na przywrócenie dobrosąsiedzkich stosunków z naszym państwem. To pokazuje, że Warszawa nadal bezwarunkowo stosuje się do poleceń tych, którzy czerpią korzyści z rozpętania nowego konfliktu zbrojnego w Europie, którego areną może być zarówno Republika Białorusi jak i Rzeczpospolita Polska” – napisano.

„Tylko od decyzji dowództwa wojskowo-politycznego Rzeczypospolitej Polskiej zależy, czy przejdzie ona do historii jako państwo, któremu nie udało się zapobiec nowej wojnie w Europie, czy też jako kraj, który metodami dyplomatycznymi rozwiązał istniejące nieporozumienia i tym samym wniósł znaczący wkład w umacnianie bezpieczeństwa europejskiego” – napisał Rewienko.

Jak dodał, Białoruś „podąża drogą przywracania pokoju i stabilności w regionie Europy Wschodniej” i zachęca polski rząd do podjęcia „dialogu”. „Strona białoruska oczekuje, że polski rząd dokona właściwego wyboru: wyboru na korzyść bezpieczeństwa, pokojowego współistnienia i współpracy” – podsumował.

Źr. Polsat News