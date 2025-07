Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski przynosi fatalne wieści dla obozu rządzącego. Dwie z partii koalicyjnych znalazły się poniżej progu. Najwyższe poparcie notuje z kolei Prawo i Sprawiedliwość.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało 29,2 proc. badanych. Oznacza to wzrost poparcia o 0,9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,2 proc., notując przy tym wzrost o 2,6 pkt proc. w stosunku do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Na trzecim miejscu nadal pozostaje Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 12,5 proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednim sondażem to ta partia traci najwięcej – bo aż 2,5 pkt proc. W Sejmie znaleźliby się jeszcze posłowie Lewicy, której sondaż daje poparcie na poziomie 6,8 proc.

Tuż poniżej progu znalazła się z kolei Konfederacja Korony Polskiej. Partia pod wodzą Grzegorza Brauna może liczyć na 4,2 proc. głosów, co oznacza lekki wzrost poparcia o 0,2 pkt. proc.

Na dalszych miejscach znajdują się: PSL (3,5 proc. – spadek o 0,6 pkt. proc.), Razem (3 proc. – spadek o 2 pkt. proc.) oraz Polska 2050 Szymona Hołowni (2,8 proc. – spadek o 1,6 pkt. proc.).

Przeczytaj również:

Źr. WP