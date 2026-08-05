Polska zmaga się z jedną z najgroźniejszych fal upałów tego lata. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny alert RCB do mieszkańców wielu województw. Synoptycy ostrzegają, że temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 40 stopni Celsjusza, a czerwone mapy pogodowe wskazują na najwyższy poziom zagrożenia. Jednak upały to nie wszystko.

Według prognoz meteorologów fala upałów osiąga swoje apogeum. W wielu regionach temperatury przekroczą 35 stopni Celsjusza, a lokalnie mogą zbliżyć się do 40 stopni. Tak wysokie wartości oznaczają realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżeń meteorologicznych oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych skutków upału, w tym udarów cieplnych, odwodnienia oraz przeciążenia organizmu. „Po południu miejscami na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu możliwe burze z opadami do 25 mm, lokalnie z gradem. Porywy wiatru do 85 km/h” – dodał IMGW.

⚠️ Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB przed upałem i burzami.



🥵 Ostrzeżenia 3. stopnia przed upałem obejmują część południowej, centralnej i wschodniej Polski.



🌩️ Po południu i wieczorem na zachodzie oraz północnym zachodzie możliwe będą burze z silnym deszczem,… pic.twitter.com/TYvzf9QHSd — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 5, 2026

Prognozy wskazują, że bardzo wysokie temperatury utrzymają się również w kolejnych dniach. Meteorolodzy nie wykluczają aktualizacji ostrzeżeń oraz wydawania kolejnych alertów RCB, jeśli sytuacja będzie się rozwijać zgodnie z obecnymi prognozami.

Mieszkańcy powinni na bieżąco śledzić komunikaty IMGW oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i stosować się do zaleceń służb. W okresie ekstremalnych upałów nawet krótka ekspozycja na słońce może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

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Źr. Polsat News; X