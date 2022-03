Robbie Gramer, dziennikarz magazynu „Foreign Policy”, zamieścił na Twitterze interesujący wpis. Wynika z niego, że Amerykanie rozważają kolejną, wojskową pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy.

Wiele wskazuje na to, że Amerykanie mają kolejny pomysł na wsparcie wojskowe Ukrainy, która od miesiąca odpiera ataki rosyjskiego agresora. Wszystko ma zostać jeszcze omówione z pozostałymi członkami NATO, jednak wygląda na to, iż to Stany Zjednoczone są inicjatorem oraz orędownikiem pomysłu.

Pisze o tym na Twitterze reporter Robbie Gramer, który reprezentuje magazyn „Foreign Policy”. Dziennikarz powołuje się na źródło w postaci wysokiego przedstawiciela amerykańskiej administracji. – Stany Zjednoczone rozpoczęły konsultacje z sojusznikami NATO w sprawie dostarczania rakiet przeciwokrętowych na Ukrainę, mówi wysoki rangą urzędnik administracji – napisał Gramer na swoim profilu społecznościowym.

W dalszej części swojego wpisu Gramer cytuje wypowiedź wspomnianego wcześniej urzędnika. – Mogą pojawić się pewne techniczne wyzwania związane z realizacją tego zadania, ale jest to coś, co konsultujemy z sojusznikami i zaczynamy nad tym pracować – miał powiedzieć podwładny Joe Bidena.

The U.S. has begun consulting with NATO allies on providing anti-ship missiles to Ukraine, a senior administration official says.



"There may be some technical challenges with making that happen, but that is something that we are consulting with allies and starting to work on"