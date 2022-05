Amerykański dziennikarz Ryan Socash, autor kanału „Kult America” na YouTube, postanowił zrecenzować tradycyjne polskie dania. Udał się do Zakopanego, by spróbować tam takich potraw, jak flaki, oscypki czy kaszanka. Jak mu smakowały?

Ryan Socash na swoim kanale „Kult America” na YouTube stara się pokazywać europejską kulturę z perspektywy Amerykanina. Do tej pory zajmował się już Polską wielokrotnie, jego gośćmi byli między innymi Andrzej Duda, Robert Lewandowski czy Lech Wałęsa. Tym razem dziennikarz postanowił spróbować tradycyjnych polskich dań.

W tym celu udał się do Zakopanego, gdzie wiele aspektów polskiej kuchni go zaskoczyło. Już flaki, które wziął na pierwszy ogień, wywołały u niego początkowo przerażenie. „Niektóre pozycje pojawiające się w menu mogą być na pierwszy rzut oka przerażające. (…) Pomyślałem, że trzeba być szalonym, żeby to jeść” – stwierdził. „Za pierwszym razem prawie zwymiotowałem” – dodał.

Okazuje się jednak, że ostatecznie flaki skradły serce dziennikarza i bardzo mu smakowały. „Są pikantne i pyszne” – stwierdził. Pozytywnie ocenił także oscypki, których nie sposób nie spróbować w Zakopanem. Stwierdził przy tym, że bardziej smakował mu świeży niż grillowany i zaznaczył, że nie przypomina mu niczego, czego wcześniej próbował.

Ryan Socash zdecydował się także na spróbowanie kaszanki. Stwierdził, że jest o wiele smaczniejsza, niż na przykład tradycyjna czernina. „Wydaje się obrzydliwa, ale jak ją zgrillujesz, to dzieje się magia” – powiedział.

Całe nagranie można zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/Kult America