Podczas obławy na Tadeusza Dudę zatrzymano jego znajomego. Policja ujawnia, co znaleziono przy mężczyźnie.

Mężczyznę zatrzymano w Starej Wsi. Informację o tym fakcie przekazało Radio Kraków. Dziennikarze rozgłośni podają, że ujęty przez funkcjonariuszy był znajomym Tadeusza Dudy, którego ciało znaleziono niedawno w lesie.

Funkcjonariusze poinformowali Radio Kraków, że mężczyzna był myśliwy. Znaleziono przy nim nielegalnie nabytą broń myśliwską. Obecnie policja prowadzi śledztwo, czy mężczyzna mógł pomagać Tadeuszowi Dudzie.

Jednocześnie policja zaprzecza, by znaleziono jeszcze jedną, nielegalną broń na terenie Starej Wsi. – Gdybyśmy znaleźli inną broń, to podejrzewam, że inne osoby również otrzymałyby zarzuty. Do tej pory została ujawniona tylko jedna osoba, która posiadała taką broń – powiedziała Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.

Ciało Tadeusza Dudy znaleziono we wtorek 1 lipca w godzinach wieczornych. Wcześniej prowadzona była obława. Mężczyzna z broni długiej zastrzelił swojego zięcia oraz córkę.

