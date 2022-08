W związku z rosyjską agresją na Ukrainę zwiększyła się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Nie wszyscy żołnierze są jednak zadowoleni z miejsca, w którym przyszło im stacjonować. Nagranie jednego z nich obiegło w ostatnich dniach media społecznościowe.

Gdy Joe Biden pod koniec marca przyjechał do Polski, zapowiedział zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy na tzw. wschodniej flance NATO. Zapowiedziano, że w Polsce powstanie stała kwatera główna V Korpusu Armii USA. Do naszego kraju niemal natychmiast zaczęli przybywać kolejni wojskowi i wygląda na to, że nie wszyscy są tym faktem zachwyceni.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych głośno zrobiło się o nagraniu amerykańskiego żołnierza, które prawdopodobnie zostało zarejestrowane już jakiś czas temu. Raul Dupree Gibson pokazuje na nim, w jakich warunkach stacjonują amerykańscy żołnierze. Widać między innymi namiot mieszkalny oraz pobliskie zabudowania, w tym między innymi namiot jadalny oraz namiot z prysznicami. „Nienawidzę tego miejsca” – mówi.

Nagranie spotkało się z wieloma komentarzami. Oficer amerykańskiej armii Marty Byrde ocenił, że warunki są całkiem sympatyczne. Podobnego zdania jest James Clark, weteran wojny w Afganistanie z Korpusu Piechoty Morskiej USA. „Warunki są standardowe, a nawet sympatyczne. Tak wygląda każda duża baza na tyłach, gdzie żołnierze trafiają na pewien czas” – powiedział.

