Andrzej Duda w ostrym tonie odpowiedział na zaczepkę ze strony Donalda Tuska. Wcześniej premier niewybrednie zaatakował Dudę oraz obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Poszło o relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Tusk nawiązał do ostatnich kontrowersji związanych z wypowiedziami Donalda Trumpa. W tym kontekście uderzył w byłego prezydenta i obecnego. Zarzucił im, że zajmują się lobbowaniem na rzecz Stanów Zjednoczonych. Nawet ich upomiał, że ich zadaniem jest stanie „na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego”.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję. Andrzej Duda opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym nie przebierał w słowach. W odpowiedzi na zarzuty, również i on zaatakował Tuska.

„Budowanie i umacnianie relacji PL-USA to fundament bezpieczeństwa Polski i Polaków w trudnych czasach rosyjskiego zagrożenia. Zwłaszcza po tym, gdy @donaldtusk naraził na szkodę polskie interesy publicznie nazywając @realDonaldTrump rosyjskim agentem” – pisze Duda.

W dalszej części wpisu Duda zasugerował, że Tusk mógł działać na zlecenie sił zewnętrznych. „Na czyje polecenie Pan to robił Panie @donaldtusk? Berlina, czy Moskwy? Bo wszyscy swego czasu widzieli jak w obu tych miejscach się Pan łasił” – napisał były prezydent.

Źr. dorzeczy.pl