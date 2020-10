Prezydent Andrzej Duda pogratulował sukcesu Idze Świątek, która zwyciężyła w turnieju French Open. „Ten dzień przechodzi do historii Polski” – napisał. Zachowanie prezydenta zostało skrytykowane przez niektórych internautów. Duda odpowiedział jednemu z nich…

Ta sobota z pewnością przejdzie do historii polskiego tenisa. 19-letnia Iga Świątek pokonała Sofię Kenin (6:4, 6:1) i odniosła zwycięstwo w turnieju French Open. To pierwsza zawodniczka w historii Polski, która dokonała tej sztuki.

-Co roku oglądałam, jak Rafael Nadal podnosił tutaj trofea, a teraz sama występuję w tej roli. Wiem, że w Polsce jest szaleństwo. Wszystkim podziękuję, jak wrócę do kraju. Teraz chcę podziękować najbliższym – powiedziała tuż po zakończeniu spotkania.

Młodej zawodniczce sukcesu gratulują liczni internauci. Wśród nich znalazł się prezydent Andrzej Duda. „Niesamowity, historyczny sukces Igi Świątek w Roland Garros 2020. Ten dzień przechodzi do historii Polski, polskiego sportu i polskiego tenisa” – napisał prezydent. „Dziękujemy! Gratulujemy z całego serca i bijemy brawo na stojąco Pani Igo!” – dodał.

Pod wpisem prezydenta natychmiast pojawiło się wiele reakcji. Niektórzy komentatorzy mają pretensje, że głowa państwa komentuje wydarzenia sportowe w czasie epidemii. Pojawiło się nawet oryginalne porównanie do jednego z poprzedników.

„Za Kwaśniewskiego weszliśmy do NATO i EU, za Adriana Iga wygrywa RG. Każdy ma swoje zasługi…” – napisał jeden z internautów.

Andrzej Duda postanowił odpowiedzieć. „Pamięć dobra ale wybiórcza, jak to u was. Za mojej prezydentury NATO wreszcie przyszło do Polski. Ale tego to pewnie nie chcieliście ;-)” – napisał.

