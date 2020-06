Andrzej Duda z wynikiem 41,8 proc. wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich – wynika z sondażu exit poll. Podczas swojego przemówienia podziękował wszystkim kontrkandydatom, ale nie zabrakło również ataku na Rafała Trzaskowskiego.

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich – wynika z sondażu exit poll. Urzędujący prezydent uzyskał 41,8 proc., podczas gdy jego główny kontrkandydat Rafał Trzaskowski 30,4 proc. Jeśli wyniki się potwierdzą, to właśnie oni zmierzą się w drugiej turze, która odbędzie się już 12 lipca.

Podczas swojego przemówienia Andrzej Duda podziękował za ogromną frekwencję. W tych wyborach była ona rekordowa i wyniosła 62,9 proc. „Wynik sprzed pięciu lat pobity o kilka długości. Bardzo dziękuję wszystkim rodakom za frekwencję, gremialny udział w wyborach. Niezależnie od tego, na kogo głosowaliście, dziękuję Państwu, że poszliście na wybory” – powiedział.

Urzędujący prezydent podziękował i pogratulował wszystkim kontrkandydatom, wymieniając ich z imienia i nazwiska. „Wygrywam tę pierwszą turę w sposób zdecydowany. Jest potężna, choć to są wyniki o charakterze sondażowym .Gratuluję wszystkim konkurentom, w szczególności Rafałowi Trzaskowskiemu” – powiedział. Na te słowa zebrani w Łowiczu zareagowali buczeniem.

Duda atakuje Trzaskowskiego. Zwrócił się do wyborców Bosaka i Kosiniaka-Kamysza

Andrzej Duda zwrócił się podczas przemówienia do wyborców Krzysztofa Bosaka i Władysława Kosiniaka-Kamysza. „W bardzo wielu sprawach zgadzamy się z Krzysztofem Bosakiem. W wielu sprawach chcieliby, żeby było szybciej, radykalniej, zdecydowanie. To są prawa młodości, ale cel jest wspólny: silna, bezpieczna Polska” – powiedział.

Z kolei do wyborców lidera ludowców Duda zwrócił się, odnosząc się do polskiej rodziny i wsi. „Nie mam wątpliwości, że wyborcy Władysława Kosiniaka-Kamysza patrzą na polską rodzinę i wieś tak jak ja patrzę, nie mam co do tego żadnych watpliwości. Politycy nie mogą zapominać o polskiej wsi, jest niezwykle ważną częścią polskości, jest potężną częścią gospodarki” – mówił.

Urzędujący prezydent zaatakował również Rafała Trzaskowskiego. Przypomniał, że jest on członkiem ugrupowania, które w ciągu ośmiu lat rządów podniosło między innymi wiek emerytalny.

