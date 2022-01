Prezydent Andrzej Duda złożył internautom życzenia z okazji Nowego Roku. Na Twitterze pochwalił się nietypowym zdjęciem. Wraz z małżonką ma na sobie okulary nawiązujące do 2022 roku.

Prezydent zamieścił w noc sylwestrową wymowny wpis na Twitterze. Internauci zwrócili jednak uwagę na niezwykłe zdjęcie. Andrzej Duda i jego małżonka, Agata Kornhauser-Duda, mają na sobie imprezowe okulary. Czyżby w taki sposób spędzali sylwestrową noc?

Oczywiście nie zabrakło też noworocznych życzeń. „Drodzy TT-owicze! Niech ta sylwestrowa noc 2021/2022 będzie dla Was niezapomnianą! Niech 2022 rok przyniesie Wam to, co sobie zaplanowaliście i o czym marzycie. Niech to będzie dobry rok. Dla każdego. Tego Wam życzymy z całego serca!” – napisał.

Drodzy TT-owicze! Niech ta sylwestrowa noc 2021/2022 będzie dla Was niezapomnianą! Niech 2022 rok przyniesie Wam to, co sobie zaplanowaliście i o czym marzycie. Niech to będzie dobry rok. Dla każdego. Tego Wam życzymy z całego serca! 😁🍾🥂👍 pic.twitter.com/cQFhFMon67 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 31, 2021

Żr.: Twitter/Andrzej Duda