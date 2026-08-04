Nie żyje Andrzej Morozowski – jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy telewizyjnych i wieloletni gospodarz programu „Tak jest” w TVN24. Miał 69 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła stacja TVN24. Dziennikarz od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową.

„Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski” – poinformowała stacja. „W TVN24 pracował od samego początku i przez lata był jednym z naszych najważniejszych dziennikarzy” – napisano.

Andrzej Morozowski urodził się 13 czerwca 1957 roku w Warszawie. Karierę dziennikarską rozpoczynał m.in. w Radiu ZET oraz Telewizji Polskiej. Z TVN24 był związany od 2001 roku, czyli od początku istnienia stacji. Początkowo pracował jako reporter sejmowy, a następnie prowadził i współprowadził liczne programy publicystyczne. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola gospodarza programu „Tak jest”, który prowadził od 2010 roku.

W marcu 2026 roku Morozowski wrócił na antenę po kilkumiesięcznej przerwie. Wówczas po raz pierwszy publicznie poinformował widzów, że nieobecność była spowodowana walką z nowotworem. Zapowiadał, że będzie stopniowo wracał do pracy w miarę pozwalającego na to stanu zdrowia.

Śmierć Andrzeja Morozowskiego wywołała falę komentarzy i wyrazów współczucia ze strony dziennikarzy, polityków oraz widzów. Był ceniony za profesjonalizm, rzetelność i charakterystyczny styl prowadzenia rozmów, dzięki którym przez lata należał do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji informacyjnej.

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Źr. TVN24; Interia