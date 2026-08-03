Nie żyje Mateusz Bąk, były bramkarz i legenda Lechii Gdańsk. Smutną informację przekazał redaktor Maciej Słomiński za pośrednictwem portalu Trójmiasto.pl, a następnie potwierdził ją również gdański klub. Odszedł jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w historii biało-zielonych.

Mateusz Bąk przez lata był związany z Lechią Gdańsk. Barwy klubu reprezentował w latach 2001–2008 oraz 2013–2017. Po zakończeniu kariery zawodniczej pozostał w strukturach Lechii, pracując jako trener bramkarzy w akademii.

Dla kibiców Lechii Mateusz Bąk pozostanie symbolem jednego z najważniejszych etapów w historii klubu. Wspólnie z drużyną przeszedł drogę od rozgrywek A Klasy aż do Ekstraklasy, stając się jedną z ikon odbudowy gdańskiego zespołu. W trakcie swojej kariery występował również w Wiśle Płock, Podbeskidziu Bielsko-Biała, portugalskim CS Marítimo oraz bułgarskim Etyrze Wielkie Tyrnowo.

Śmierć byłego bramkarza poruszyła środowisko piłkarskie oraz kibiców Lechii Gdańsk, którzy wspominają go jako zawodnika oddanego klubowi i jednego z bohaterów jego awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy.

Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy wyrazy współczucia.

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