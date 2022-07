Smutną wiadomość przekazała stacja TVN24. Po walce z ciężką chorobą zmarła Aneta Łuczka, prawniczka związana z TVN-em od ponad dwóch dekad. Kobietę żegnają koledzy i koleżanki ze stacji.

Ze stacja TVN Aneta Łuczka związana była od ponad 20 lat. Była prawniczką, wielokrotnie reprezentowała dziennikarzy na salach sądowych oraz pomagała im w problemach prawnych. TVN24 poinformowało, że kobieta zmarła po walce z ciężką chorobą.

W poruszających słowach żegnają ją koledzy i koleżanki ze stacji. „Ta praca była jej pasją. Rozumiała nas i nasz dziennikarski, telewizyjny świat. Dzięki jej pracy czuliśmy się pewni, zabezpieczeni i zaopiekowani. Przeszliśmy razem przez wiele kryzysów. Broniła nas i naszych dziennikarskich racji przed sądem, reprezentowała nas w wielu trudnych sprawach i sporach. Walczyła i wygrywała dla nas te spawy” – napisał Michał Samul, redaktor naczelny TVN24.

W podobnym tonie wypowiadała się Brygida Grysiak, zastępczyni redaktora naczelnego TVN24. „Była dobra i miała roześmiane oczy. W każdą naszą historię angażowała się bez reszty. Bez względu na to, czy była to historia największej, czy całkiem małej wagi. Z nią czuliśmy się bezpieczni. Była delikatna. Jednocześnie w tej delikatności zawsze była moc wiedzy, argumentów i pewności, że spieramy się w słusznej sprawie. Wierzyła w nas, rozumiała nasze dziennikarstwo. Może też dlatego razem wygrywaliśmy najtrudniejsze sprawy. Dziękuję Ci za Twoją mądrość i spokój. I za to, że byliśmy dla Ciebie ważni. Pisałaś, że chciałabyś jak najszybciej do nas wrócić. My też bardzo tego chcieliśmy. I bardzo czekaliśmy. Do zobaczenia” – napisała.

„Są ludzie dzięki, którym praca jest po prostu lepsza. Dzięki, którym czujesz się bezpieczniej. Aneta była prawniczką, o której dziennikarz może tylko marzyć! Wspierała, często wyręczała. Fantastyczna kobieta. Tak dobry i mądry Człowiek. Ogromna strata!” – dodała z kolei na Twitterze dziennikarka TVN24 Arleta Zalewska.

