Do nietypowego zdarzenia doszło przed meczem Legii Warszawa z Leicester City. Chodzi o gest, jaki wykonali piłkarze z Wysp Brytyjskich oraz oprawę fanów „Wojskowych”.

Kibice Legii Warszawa lubią zaskakiwać swoimi oprawami. Jedną z nich zaprezentowali również podczas dzisiejszego meczu Ligi Europy z Leicester City. Wiele wskazuje jednak na to, że była ona bardzo dobrze zaplanowana.

Wszystko ze względu na fakt, iż piłkarze z Anglii przed meczami wykonują zwykle gest solidarności z ruchem Black Live Matters. Klękają wówczas na murawie oddając tym samym szacunek czarnoskórej społeczności. Fani „Wojskowych” doskonale to jednak przewidzieli.

Gdy piłkarze Leicester City klęknęli na boisku, kibice wyciągnęli na trybunę gigantyczną flagę. Znalazła się na niej twarz mężczyzny w koronie oraz w barwach klubu ze stolicy Polski. Niżej umieszczono natomiast napis w języku angielskim: „Kneel before his majesty” – napisano. Co oznacza – „uklęknij przed jego majestatem”.

„Dziś Legia gra z angielskim Leicester City. Jak wiadomo, angielscy piłkarze przed każdym spotkaniem klękają w myśl solidarności z ruchem Black Live Matters. Ultrasi Legii przygotowali na tę okoliczność stosowną oprawę. Kneel before his majesty!” – napisała internauta, który opublikował nagranie prezentujące oprawę w sieci.

— Michał Jelonek (@MichalJelonek) September 30, 2021

Oprawę kibiców Legii skomentował też dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. „Ja się zawsze zastanawiam, kto w tej Legii ma takie duże mieszkanie, że może sobie położyć tyle materiału na podłodze i malować. No chyba nie jest to robione w pokoju dziecięcym” – napisał.