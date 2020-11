Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to wydarzenie, którym żyje cały świat. W tym roku są one szczególnie zacięte. Do słynnego tweeta Donalda Trumpa nawiązał angielski klub Southampton.

Donald Trump i Joe Biden rywalizują w wyścigu o Biały Dom. Wiele wskazuje na to, że to Biden zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jednak rywalizacja wciąż nie jest rozstrzygnięta.

Sprawa wyborów z pewnością nie zakończy się w momencie, gdy jeden z kandydatów otrzyma wymagane głosy elektorskie. Donald Trump już zapowiedział zaskarżenie wyborów. Od dłuższego czasu apeluje on, by zaprzestano liczyć głosy, ponieważ, jego zdaniem, dochodzi do oszustw. Podaje on, że w wielu miejscach dochodzi do sytuacji, że pojawia się więcej głosów niż mieszkańców. „Wyniki we wszystkich stanach, w których ostatnio ogłoszono zwycięstwo Bidena, zostaną przez nas zaskarżone za oszustwa wyborcze. Jest na to pełno dowodów – sprawdźcie media. Wygramy!” – podawał Donald Trump.

Trump 5 listopada zamieścił również wymownego tweeta z treścią „Przestańcie liczyć”. Zażartował z niego angielski klub Southampton, który sensacyjnie został liderem tabeli Premier League. I chociaż wiele wskazuje na to, że pozycją lidera długo się nie pocieszy, to trzeba docenić postawę drużyny w tym sezonie.

Southampton zamieścił na Twitterze wpis z tabelą ligi angielskiej i podpisem „Przestańcie liczyć”. Mocno przypadł on do gustu fanom – do tej pory polubiono go ponad 300 tysięcy razy.

STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020

Źr.: Twitter/Southampton FC