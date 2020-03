Anna Mucha od początku nowej edycji programu „Dance Dance Dance” dała się poznać jako bardzo surowa jurorka. Szczególnie głośno było o jej wymianie zdań z Kasią Stankiewicz. Teraz aktorka zamieściła w sieci wymowny wpis.

Anna Mucha dopiero rozpoczęła swoją przygodę z rolą jurora w „Dance Dance Dance”, a już wywołała duże kontrowersje. Szczególnie głośno zrobiło się na temat jej surowej oceny występu Kasi Stankiewicz. „Chciałabym wiedzieć, po co jesteś w tym programie? Nie mam poczucia, żebyś była zaangażowana na sto procent w to, co robisz. Zrzuć z siebie maskę, zacznij wyciskać z siebie siódme poty” – powiedziała.

Kasia Stankiewicz nie pozostała dłużna. „Śmiało, możesz sobie poużywać” – odpowiedziała aktorce.

To nie była jedyna szeroko komentowana przez widzów wypowiedź Anny Muchy. Nie brakuje zarówno osób zachwyconych jej postawą, jak i absolutnie nią oburzonych. Sama aktorka wydaje się tym nie przejmować.

W mediach społecznościowych Anna Mucha zamieściła wymowne zdjęcie i komentarz. „Haters gonna love. Karawana jedzie dalej. Drugi odcinek „Dance Dance Dance” już jutro! Oglądajcie” – napisała na Instagramie.

Źr.: Instagram/taannamucha