Od ubiegłej niedzieli wiadomo, że to Alicja Szemplińska będzie reprezentowała Polskę podczas Eurowizji 2020. Wokalistka została wyłoniona dzięki programowi „Szansa na sukces”. Jej piosenka nie przez wszystkich została jednak pozytywnie przyjęta.

„Empires” to piosenka, którą Alicja Szemplińska wykona podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie. Młoda wokalistka zaledwie kilka miesięcy temu wygrała program „The Voice of Poland”, a teraz zwyciężyła w krajowych eliminacjach rozegranych w ramach programu „Szansa na sukces”. Reprezentantkę wybrali widzowie oraz jury w składzie Cleo, Michał Szpak oraz Gromee.

Piosenka Alicji Szemplińskiej znalazła zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Sama wokalistka przyznała, że po krajowych eliminacjach nie zabrakło słów wsparcia, ale wie też, że piosenka nie spotkała się tylko z pozytywnych odbiorów. W rozmowie z Wirtualną Polską Alicja postanowiła odpowiedzieć krytykom.

Wokalistka zachęciła wszystkich do oglądania i stwierdziła, że nie toleruje hejtu. „Dziękuję za gratulację! Nie spodziewałam się tego i jestem podekscytowana! Wiem, że piosenka spotkała się z różnym odbiorem i szanuję każdą opinię. Hejtu nie toleruję, natomiast ogromna lawina pozytywnego odbioru dodaje mi siły i motywacji, żeby stworzyć świetny występ w maju. Zachęcam do oglądania Eurowizji zarówno fanów, jak i nie do końca przekonanych do tej piosenki” – powiedziała.

Utworu „Empires” można posłuchać poniżej.

Źr.: WP, YouTube/Eurovision Song Contest