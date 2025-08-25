Wielki pożar hali magazynowej w miejscowości Jankowy w Wielkopolsce. Jak informuje radio RMF FM, ogień objął magazyn należący do firmy meblarskiej. Na miejscu strażacy walczą z żywiołem.

Pożar wybuchł w poniedziałek przed godziną 8 rano. Jak informuje radio RMF FM, straż pożarna stara się opanować ogień, który objął halę magazynową. W środku przechowywano przede wszystkim piankę poliuretanową.

Ogień cały czas stanowi duże zagrożenie. Zawalił się już dach magazynu. Na miejscu pracuje około dwudziestu zastępów państwowej straży pożarnej. Na miejsce docierają kolejne.

Wstępne ustalenia wskazują, że nie ma osób poszkodowanych.

Za wcześnie obecnie, by mówić o przyczynach pożaru.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; Interia