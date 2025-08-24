Ponad 12 godzin pracy policjantów, strażaków i ratowników medycznych zajęła obsługa zdarzenia drogowego w Zdunach. 22-letni Ukrainiec kierował samochodem po alkoholu, stracił panowanie nad pojazdem i kilkukrotnie koziołkował.

W czwartek 21 sierpnia około godziny 21:50 w Zdunach na ul. 1 Maja doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Toyota. Za kierownicą pojazdu siedział 22-letni Ukrainiec, mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego.

Jak ustalono, w trakcie jazdy próbował odpalić papierosa i w tym momencie stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi, kilkukrotnie koziołkował i zatrzymał się w przydrożnym rowie.

Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca trafił do szpitala, gdzie przez cały czas pozostawał pod nadzorem policjantów. Po zwolnieniu przez lekarza zabrano go do komendy w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

Obsługa tego jednego zdarzenia wymagała zaangażowania ponad 10 funkcjonariuszy policji, strażaków z PSP Krotoszyn i OSP Zduny oraz zespołu ratownictwa medycznego. Interwencja trwała ponad 12 godzin.

Za swoje czyny Ukrainiec odpowie przed sądem.

Źr. Policja