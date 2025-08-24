Ciężarówka nie zatrzymała się przed punktem poboru opłaty i uderzyła w bramki. Następnie pojazd stanął w płomieniach. Tragedia rozegrała się w Punkcie Poboru Opłat Tarnawa na autostradzie A2 w województwie lubuskim.

Przerażające sceny rozegrały się na autostradzie A2, między węzłami Rzepin i Torzym, w pobliżu miejscowości Tarnawa Rzepińska.”Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w biletomat w Punkcie Poboru Opłat Tarnawa” – informują strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.

Po uderzeniu ciężarówka przewróciła się i stanęła w płomieniach.

„Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru” – poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcina.

Służby wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku. Na miejscu działały zastępu straży pożarnej z Sulęcina, Torzymia, Gądkowa Wielkiego i Boczowa.

Źr. Polsat News