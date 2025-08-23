Stanisław Soyka niespodziewanie zmarł w Sopocie, gdzie miał wystąpić na słynnym festiwalu. Prokuratura Rejonowa w Sopocie wszczęła w tej sprawie śledztwo. Prokurator Michał Łukasiewicz poinformował o najnowszych ustaleniach w sprawie zgonu artysty.

W czwartek 21 sierpnia Stanisław Soyka miał wystąpić w ramach Top of the Top Festivalu w Sopocie. Słynny muzyk zaśpiewał jeszcze na próbie, gdzie w duecie z Natalią Grosiak wykonywał przebój „Cud niepamięci”. Później artysta udał się do pokoju hotelowego, gdzie zmarł.

Prokuratura Rejonowa w Sopocie wszczęła śledztwo. W rozmowie z „Faktem”, prokurator Michał Łukasiewicz poinformował, że sekcję zwłok muzyka zaplanowano na poniedziałek: „Biegły będzie musiał przeanalizować wszystkie ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Jednak do momentu uzyskania wyników badań nie będziemy spekulować na temat przyczyn śmierci” – powiedział.

Ponadto, szef prokuratury w Sopocie potwierdził, że w ramach „rutynowego postępowania” na miejscu nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających udział osób trzecich.

Śledczy zapewniają jednak, że tego typu postępowania prokuratury to standard w przypadku nagłych, niespodziewanych śmierci.

Źr. Interia