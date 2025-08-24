W nocy z soboty na niedzielę w Gniewie (woj. pomorskie) doszło do dramatycznego pożaru domu jednorodzinnego. Ogień odebrał życie 26-letniej kobiecie i jej 2-miesięcznemu dziecku. Okoliczności tragicznego zdarzenia ustalają obecnie służby.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. W jednym z domów przy ul Kościuszki w Gniewie pojawiły się płomienie. Strażacy zostali wezwani na miejsce około godziny 3:30, podobnie jak policjanci. Gdy dotarli, budynek stał już w płomieniach.

Służby natychmiast przystąpiły do akcji ratowniczej. Na początku ustalili, że w domu znajdują się cztery osoby. Później informację zweryfikowano, ustalając, że domowników było jednak troje.

Tragiczny pożar w Gniewie. Nie żyje 26-letnia matka i jej dziecko

– Policjanci z komisariatów w Gniewie i Pelplinie, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce, wydostali przez okno 55-letnią kobietę. Mundurowi udzielili jej pomocy i opiekowali się nią do czasu przyjazdu karetki pogotowia – informuje Pomorska Policja.

Dwie z osób, które przebywały w budynku – 26-letnia matka i jej maleńkie dziecko – nie miały szans na ucieczkę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, nie udało się ich uratować.

Tragiczny pożar budynku mieszkalnego w Gniewie (pow. tczewski). Nie żyje kobieta i 11-miesięczne dziecko. #gniew #tczew https://t.co/djYOfCJsZv — Tcz.pl – wiadomości z Tczewa (@tczpl) August 24, 2025

TRAGEDIA W GNIEWIE‼️🆘🚓🚘🚑:

W POŻARZE ZGINĘŁA KOBIETA I NIEMOWLĘ

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w nocy z 23 na 24 sierpnia 2025 r. w miejscowości Gniew W pożarze jednorodzinnego domu życie straciła kobieta oraz jej zaledwie 11-miesięczne dziecko.

Foto:KP PSP Tczew pic.twitter.com/ndkyONivKy — kociewski (@kociewski) August 24, 2025

Dzisiejszej nocy, o godzinie 2: 40, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Gniewie. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, którzy podczas działań gaśniczych prowadzonych przez strażaków zabezpieczali teren… — PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) August 24, 2025

Społeczność Gniewa jest w szoku. – Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, wspierani przez funkcjonariuszy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – napisała Pomorska Policja.

