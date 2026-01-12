Jarosław Kaczyński stanął przed prokuraturą w Warszawie w celu przesłuchania. Śledczych interesowało, co prezes PiS wie na temat śmierci Andrzeja Leppera. Kilka miesięcy temu polityk publicznie sugerował zabójstwo dawnego lidera Samoobrony.

Śledczy wyjaśnili, że Kaczyński był przesłuchany mocy artykułu pozwalającego na gromadzenie dowodów w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania.

„Analiza zeznań świadka nie doprowadziła do podjęcia decyzji o podjęciu umorzonego prawomocnie śledztwa. Czynności ze świadkiem miały związek z jego publicznymi wypowiedziami z listopada 2025 roku odnoszącymi się do przyczyn śmierci Andrzeja Leppera” – powiedział.

Chodzi o wypowiedź z listopada 2025, jaka padła na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzyna. „Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę” – mówił Kaczyński.

Jeszcze w listopadzie tę wypowiedź komentował Waldemar Żurek, który sugerował przesłuchanie lidera PiS w tej sprawie. „Albo to są bajki, albo pan Kaczyński wie coś, czego nie powiedział prokuraturze, a powinien to zrobić wiele lat wstecz” – powiedział.

Źr. RMF FM