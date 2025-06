Córka Karola Nawrockiego, 7-letnia Kasia, wystąpiła na wieczorze wyborczym po zakończeniu głosowania w niedzielę. Na dziecko wylało się mnóstwo obraźliwych komentarzy. Interweniuje Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

7-letnia Kasia wspólnie z rodzeństwem i mamą wspierała Karola Nawrockiego podczas wieczoru wyborczego. Wielu internautów zwróciło uwagę na jej radosne zachowanie. Dziewczynka chwilami wyglądała na nieco znudzoną spotkaniem, ale też często żywo reagowała na wydarzenia, ujmując swoją naturalnością i radosnym uśmiechem.

Niestety, część internautów zaczęło wypisywać pod jej adresem szokujące komentarze, których treści – z uwagi na dobro 7-latki oraz sugestię Biura Rzecznika Praw Dziecka – nie przytoczymy.

NAWROCKI



Córka Nawrockiego kradnie show! Normalne dziecko! 🙂 pic.twitter.com/9bGwh11yxQ — Kot Maryjny 🇵🇱 (@KotMaryjny) June 1, 2025

Biuro potępiło działania, przypominając, że znieważanie dzieci jest ścigane przez prawo i obarczone karą do 12 lat pozbawienia wolności. „NIE ZGADZAMY SIĘ NA HEJT WOBEC CÓRKI KAROLA NAWROCKIEGO — PODEJMIEMY DZIAŁANIA PRAWNE. Informujemy, że Biuro Obrony Praw Dziecka podejmie zdecydowane kroki przeciwko sprawcom, którzy znieważają, krzywdzą i prześladują 7-letnią córkę prezydenta elekta Karola Nawrockiego” – napisano w oświadczeniu na Facebooku.

Córka Karola Nawrockiego zaatakowana przez hejterów. Rzecznik Praw Dziecka apeluje, by zgłaszać naruszenia

Biuro przypomina, że można mieć swoje poglądy, można negatywnie oceniać kandydata na prezydenta oraz go krytykować, ale atak na jego dziecko jest niedopuszczalny. Dziecko nie jest częścią sporu politycznego. Tymczasem córka Karola Nawrockiego stała się celem dla fanatycznych przeciwników kandydata.

„Można się zgadzać z poglądami ojca Kasi lub być jego radykalnym przeciwnikiem — ale nic nie usprawiedliwia atakowania jego dziecka. Atakowanie siedmioletniego dziecka i znieważanie go z powodu wyglądu czy zachowania może zostać uznane za przestępstwo z art. 190a kk lub 207 kk. Są to przestępstwa zagrożone karą do 12 lat bezwzględnego pozbawienia wolności” – napisano.

Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak podkreśla swoje oburzenie. „Nie zgadzam się na przemoc wobec dzieci! Nie zgadzam się na mowę nienawiści, hejt! Każde dziecko zasługuje na szacunek! Żadnego dziecka nie można atakować! Żadnego dziecka nie można obrażać!” – napisała. Zachęca również wszystkie osoby posiadające dowody, na to, że córka Karola Nawrockiego jest obrażana, aby zgłosiły to na adres biura RPD.

