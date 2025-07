Do ostrej wymiany zdań doszło w programie Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News. Do spięcia doszło pomiędzy Dobromirem Sośnierzem z Konfederacji oraz Michałem Szczerbą z Platformy Obywatelskiej.

Wszystko zaczęło się od słów Sośnierza na temat antyimigranckich pikiet organizowanych przez Konfederację w całej Polsce. Sośnierz uważa, że nie jest to przejaw nienawiści, lecz zwykłego ludzkiego zaniepokojenia, które narasta w obliczu napiętej sytuacji na granicy.

– Pojawia się za dużo obcych ludzi, obserwują to u sąsiadów i nie chcą tego u siebie. To nie jest faszyzm i nienawiść, to ludzkie zaniepokojenie – powiedział Dobromir Sośnierz z Konfederacji w programie Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News.

Na słowa polityka opozycji zareagował przedstawiciel opcji rządzącej, czyli Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem jest to postawa „antychrześcijańska”. – To jest postawa skrajnie antychrześcijańska, to co robicie. Budujecie bardzo negatywne emocje – stwierdził polityk, który sprawuje obecnie mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Sośnierz nie pozostał dłużny. – Nie ma pan prawa. Są jakieś granice bezczelności, jakie pan ma kompetencje do mówienia, co jest chrześcijańskie – powiedział Sośnierz. Po chwili do dyskusji włączył się Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, który również dorzucił swoje „trzy grosze”. – Jak Platformie podoba się kazanie, przywołują je w mediach. A jak nie podoba się homilia, Sikorski pisze notę do Watykanu, jak za komuny – powiedział przedstawiciel partii dowodzonej przez Jarosława Kaczyńskiego.

