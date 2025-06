Platforma ostatni raz wygrała duże wybory w 2011 roku. To półtorej dekady. Od tego czasu Platforma robi cały czas to samo i tak samo i oczekuje innego rezultatu – przypomina Joanna Mucha. Posłanka Polski 2050, która w przeszłości była związana z Platformą Obywatelską, zdecydowała się podsumować wybory prezydenckie, podając osiem kluczowych punktów, w których PiS górował nad partią Donalda Tuska.

Wybory prezydenckie zakończyły się zwycięstwem Karola Nawrockiego. Wyborczy kurz jeszcze nie opadł, a już zaczęło się poszukiwanie przyczyn porażki Rafała Trzaskowskiego. Ciekawą analizą podzieliła się Joanna Mucha, w przeszłości posłanka Platformy Obywatelskiej, obecnie reprezentująca Trzecią Drogę.

„Wybory prezydenckie to kronika zapowiedzianej porażki. KIM JESZCZE musiałby okazać się kandydat PiSu, żeby kandydat Platformy wygrał?” – zapytała retorycznie na początku. Następnie wymieniła osiem kluczowych punktów, które umożliwiły zwycięstwo popieranemu przez PiS kandydatowi:

PiS zrobił strategiczną analizę pożądanych cech kandydata. Miał on być osobą, której nie da się powiązać z rządem PiS i miał być tym, na którego w drugiej turze zagłosują wyborcy Mentzena. PiS zrobił casting na kandydata, który będzie wypełniał założenia strategii. PiS wziął do sztabu ludzi, którzy WYGRYWALI wybory. Szczerze, gdyby w sztabie PiSu byli tacy „spece” od kampanii jak ci z Platformy – Nawrocki nie byłby nawet trzeci. PiS robi skrupulatne badania i na ich podstawie profiluje kandydata, na ich podstawie decyduje o tematach, o słowach, o kierunkach ataku. PiS wychodzi poza swoją bańkę. Skrupulatnie bada, czym można zniechęcić do głosowania wyborców demokratycznych. Kiedy PiS robi konwencję czy ważny briefing każde słowo, każdy przekaz jest tam odpowiedzią na to, co im wyszło z badań. Robią próby, pracują z kandydatem i z każdą osobą, która ma wystąpić na scenie. Przekaż jest w stu procentach pod kontrolą. (W założeniu, bo w tych wyborach się nieco posypali. Ale nawet to dali radę ustać). PiS potrafi ukryć Kaczyńskiego, Morawieckiego, nie eksponować ich, nie mobilizować najtwardszego elektoratu przeciwników. Oni mogą mieć najgorszy rząd i utrzymywać poparcie społeczne przy 18% inflacji! Bo wiedzą, czym jest komunikacja!

To dlatego Platforma Obywatelska przegrywa wybory. Mucha wylicza błędy partii Tuska

Zdaniem Muchy, PO nie przeprowadza analiz strategicznych, a jeśli już to robi, to nie stosuje się do wyników. – Platforma uważa, że jest „lepsza” i w związku z tym istnieje moralny obowiązek głosowania na kandydatów Platformy. Oni uważają, że „im to zwycięstwo się po prostu należy” – to cytat za anonimowym przedstawicielem sztabu. W tym przekonaniu wspierają ich prawie wszystkie media – podkreśliła.

Mucha skrytykowała także prawybory w KO, które w jej ocenie były pozorne i miały za zadanie jedynie uwiarygodnić wybór Trzaskowskiego. Co więcej, zdaniem Muchy, formacja premiera Tuska opiera kampanię o te same osoby, które odpowiadały za seryjne porażki od 2011 roku. – To półtorej dekady. Od tego czasu Platforma robi cały czas to samo i tak samo i oczekuje innego rezultatu – przypomina.

Zdaniem posłanki Polski 2050, KO jest zamknięta na potencjalnych nowych wyborców. Nie zajmuje się szukaniem możliwości pozyskania nowego elektoratu. Innym błędem są nieprzemyślane, niespójne programowo konwencje. – Nie ma przygotowanego komunikatu, oferty do strategicznie istotnych grup elektoratu. Platforma mówi to, co IM SIĘ WYDAJE. A że wydaje im się błędnie, to tym się już nie przejmują – zauważyła.

Wśród błędów popełnionych przez PO jest także udział Donalda Tuska w decydującym momencie kampanii. – Ktoś to w końcu musi powiedzieć: Panie Premierze, oni przez osiem lat swoich rządów SKUTECZNIE nadali Panu zły wizerunek. Nie zmienił Pan tego. Czy naprawdę badania zaufania społecznego nic dla Pana nie znaczą? – zaapelowała do Donalda Tuska.

