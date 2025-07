Jarosław Kaczyński uderza w Grzegorza Brauna. Chodzi o wcześniejsze wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej na temat Holokaustu.

Chodzi o słowa europosła, który w audycji radiowej z dnia 10 lipca podważył istnienie komór gazowych w obozie koncentracyjnych KL Auschwitz. Zdaniem Kaczyńskiego te słowa uderzają w elementarne interesy naszego państwa i generują wiele problemów.

– To, co robi Braun, to jest uderzenie w nasze najbardziej elementarne interesy. Mówienie, że nie było Holokaustu, po pierwsze jest haniebnym kłamstwem historycznym, ale też niszczy nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński dodał, że obecna amerykańska administracja ma silne powiązania ze środowiskami żydowskimi. A to z kolei sprawia, że cała sytuacja stała się jeszcze bardziej delikatna i – z perspektywy Polski -problematyczna.

Prezes partii opozycyjnej przypomniał również inny incydent z udziałem Grzegorza Brauna. Miał na myśli zgaszenie świec chanukowym w Sejmie przy użyciu gaśnicy. Tamta sytuacja również odbiła się bardzo szerokim echem, także poza granicami Polski.

