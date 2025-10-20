W poniedziałkowy wieczór na autostradzie A2 w pobliżu Poznania doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Bus uderzył w kolumnę amerykańskich pojazdów wojskowych.

Do kolizji doszło na trasie A2, kluczowej arterii komunikacyjnej łączącej Poznań z zachodnią częścią kraju. Według wstępnych relacji, bus zderzył się z konwojem wojskowym należącym do armii Stanów Zjednoczonych. W wyniku uderzenia poszkodowani zostali trzej żołnierze oraz jedna osoba podróżująca busem. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, jednak ranni wymagali natychmiastowej pomocy medycznej.

Służby potwierdziły, że na miejscu zdarzenia występują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowcy podróżujący w kierunku Poznania lub dalej powinni liczyć się z opóźnieniami i ewentualnymi objazdami. Policja i straż pożarna zabezpieczyły teren, a dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku jest w toku. Na razie nie podano szczegółów dotyczących okoliczności – czy winna była nieuwaga kierowcy, warunki pogodowe, czy może czynnik techniczny.

Na razie brak dalszych szczegółów dotyczących stanu zdrowia poszkodowanych czy ewentualnych zarzutów. Oczekujemy na oficjalny komunikat policji lub ministerstwa obrony. Śledźcie naszą stronę, aby być na bieżąco z rozwojem wydarzeń dotyczących wypadku na A2 w Buku.

Przeczytaj również:

Źródło: Onet