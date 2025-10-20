Były prezydent Andrzej Duda rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Jak się okazuje, dołączył do rady nadzorczej ZEN.com – szybko rozwijającej się firmy finansowej z Rzeszowa. Często określa się ja mianem „polskiego Reovoluta”.

Firma powstała w 2018 r. w Rzeszowie. Stoi za nią Dawid Rożek, twórca platformy gamingowej G2A. Przedsiębiorstwo oferuje oferuje karty płatnicze, wymianę walut, konta wielowalutowe i płatności internetowe.

W komunikacie poinformowano, że Andrzej Duda zajmie się wsparciem firmy „w dialogu z międzynarodowymi regulatorami oraz partnerami strategicznymi”.

Były prezydent mówił o nowej pracy w rozmowie z „Pulsem Biznesu”. „Po latach służby publicznej chcę wykorzystywać swoje doświadczenie do wspierania rozwoju technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę” – powiedział Andrzej Duda.

„Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. Chodzi o zbudowanie intuicyjnego ekosystemu finansowego, który będzie odpowiadał nie tylko młodym klientom, ale także starszym pokoleniom, coraz aktywniejszym cyfrowo” – dodaje Duda.

Były prezydent zapewnił, ze nie zamierza wracać do polityki w roli premiera. „Moja działalność polityczna zawsze była służbą publiczną, a nie walką o stanowiska” – zapewnia Duda. Nie wykluczył udziału w radach nadzorczych również innych firm i instytucji.

Źr. RMF FM