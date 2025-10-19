Irański minister spraw zagranicznych Seyed Abbas Araghchi opublikował wpis w języku polskim. W jego treści zaatakował polską dyplomację. Natychmiast zareagował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, który odpowiedział mocnym wpisem.

Podczas niedawnego pobytu Radosława Sikorskiego w Wielkiej Brytanii, na wystawie w tamtejszym parlamencie zaprezentowano drona Shahed. Rosjanie użyli go na Ukrainie. Ten rodzaj uzbrojenia Rosjanie otrzymali od Iranu. Już wtedy Iran krytykował polską dyplomację za to działanie.

Na tym nie koniec. W niedzielę irański minister spraw zagranicznych eyed Abbas Araghchi opublikował w mediach społecznościowych wpis w języku polskim. Stwierdził, że drona przypisano Iranowi „fałszywie i w złej wierze”. „To żałosna scena zainscenizowana przez lobby Izraela i jego sponsorów” – ocenił.

„Osoby wrogie przyjaznym relacjom między Iranem a Europą starają się tworzyć zmyślone narracje, które nie odzwierciedlają historycznych więzi. W tym między Iranem a Polską” – stwierdził Araghchi. „Iran nadal wyraża gotowość do rozmów roboczych i wymiany dokumentów w celu wyjaśnienia faktów. Zwłaszcza w obliczu tego absurdalnego przedstawienia” – dodał irański minister.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Radosława Sikorskiego. „Miło, że minister SZ Iranu pisze po polsku ale lepiej było nie sprzedawać Rosji dronów i licencji na ich produkcję już podczas agresji wobec Ukrainy” – napisał polski minister. „Życzę narodowi irańskiemu aby ich rząd zamiast eksportem rewolucji islamskiej i wzbogacaniem uranu zajął się odbudową perskiej cywilizacji, która kiedyś zadziwiała świat” – dodał.

