Czy zaakceptować rosyjską propozycję budowy tunelu łączącego Alaskę z Czukotką, czy też dostarczyć Ukrainie zaawansowane pociski Tomahawk?

Decyzje te, oczekiwane w najbliższych tygodniach, budzą kontrowersje i wpływają na globalną geopolitykę. Spotkanie Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu rzuciło nowe światło na te kwestie, podkreślając napięcia między Waszyngtonem, Kijowem a Moskwą.

Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski naciskał na Trumpa w sprawie dostaw pocisków manewrujących Tomahawk, które mogłyby umożliwić Ukrainie ataki na cele głęboko w terytorium Rosji. W zamian Zełenski zaoferował udostępnienie amerykańskim siłom ukraińskich dronów, które okazały się skuteczne w konflikcie. Trump, choć przyznał, że USA dysponują znacznymi zapasami takich pocisków, wyraził ostrożność, argumentując, że broń ta jest potrzebna także dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. „Jeśli wojna nie zostanie rozstrzygnięta, mogę wysłać Tomahawki” – stwierdził Trump, ale podkreślił potrzebę negocjacji z Rosją przed eskalacją konfliktu.

Zełenski, wracając do Kijowa bez konkretnych obietnic, określił rozmowy jako „produktywne”, ale przyznał, że na razie nie będzie publicznie komentował szczegółów dostaw.

Trump, po spotkaniu, wezwał obie strony do natychmiastowego zakończenia walk, sugerując, by „zatrzymać się tam, gdzie są” i ogłosić zwycięstwo. „Dość przelanej krwi, granice wyznacza wojna i odwaga” – oświadczył prezydent USA, podkreślając konieczność oszczędności i unikania „nieracjonalnych wydatków”.

Rosyjska propozycja tunelu

Jednym z najbardziej zaskakujących elementów rozmów była rosyjska inicjatywa budowy tunelu pod Cieśniną Beringa, łączącego Alaskę z Czukotką. Propozycja, przedstawiona przez Kiriłła Dmitrijewa, szefa Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, zakłada 112-kilometrowy tunel kolejowy o nazwie „Putin-Trump”, z szacowanym kosztem 8 miliardów dolarów.

Rosja sugeruje udział firmy The Boring Company należącej do Elona Muska, a nawet ujawniła odtajnione dokumenty z archiwum KGB. Dokumenty wskazywały na podobny pomysł omawiany przez Johna F. Kennedy’ego i Nikitę Chruszczowa w latach 60.

Russian Direct Investment Fund with partners financed on a commercial basis the first ever railroad bridge between Russia and China. The bridge reduced cargo route by more than 700 kilometres. 👇

We have started the feasibility study of the Russia-Alaska tunnel six months ago. 🤝 https://t.co/SOzv43QRlK pic.twitter.com/efHVy6HkEy — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 18, 2025

Trump nazwał pomysł „interesującym” i zapowiedział, że rozważy go po planowanym spotkaniu z Władimirem Putinem w Budapeszcie.

Oczekiwane decyzje Trumpa w sprawie tunelu i Tomahawków mogą zdefiniować relacje USA-Rosja-Ukraina na lata. Dostawa pocisków wzmocniłaby Ukrainę, ale groziłaby konfrontacją z Moskwą, podczas gdy tunel mógłby stać się symbolem odwilży w stosunkach bilateralnych. W tle pozostaje apel Trumpa o natychmiastowy rozejm, co Zełenski przyjął z rezerwą, ale zgodził się na negocjacje.

Przeczytaj również:

Źródło: RP.pl