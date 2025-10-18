Po dwóch miesiącach od objęcia roli pierwszej damy przez Martę Nawrocką, żonę prezydenta Karola Nawrockiego, Polacy wydali swoją opinię.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzonego 11-12 października 2025 r. na próbie 1002 dorosłych osób metodą CAWI, 46% respondentów pozytywnie ocenia jej działalność. Negatywnie wypowiada się 16%, a 38% nie ma jeszcze zdania.

Nawrocka, która rozpoczęła pełnienie funkcji 6 sierpnia 2025 r., angażuje się w akcje społeczne, takie jak spotkania z przedstawicielkami Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” w ramach Polskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. W swoim wpisie w mediach społecznościowych z 6 października podkreśliła ciepłe relacje z Polakami i podziękowania za wsparcie.

W porównaniu do poprzedniczki, Agaty Kornhauser-Dudy, której działalność w lipcu 2025 r. pozytywnie oceniało 41,5% badanych w sondażu SW Research dla „Wprost”, Nawrocka szybko zyskuje uznanie.Wcześniejsze badania online z czerwca 2025 r. wskazywały na krytykę jej wyglądu, ale najnowsze wyniki sugerują poprawę wizerunku.

