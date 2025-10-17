Sąd Okręgowy w Warszawie podjął kluczową decyzję w głośnej sprawie Wołodymyra Ż., 49-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w zniszczeniu gazociągów Nord Stream.

Sąd odmówił ekstradycji mężczyzny do Niemiec i natychmiast uchylił wobec niego tymczasowy areszt, co oznacza jego zwolnienie na wolność. Wyrok ten wpisuje się w szerszy kontekst geopolityczny związany z rosyjską agresją na Ukrainę i budzi liczne komentarze w mediach oraz wśród polityków.

Atak na gazociągi Nord Stream 1 i 2 miał miejsce 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego, na głębokości około 80 metrów. W wyniku eksplozji uszkodzone zostały trzy z czterech nitek rurociągów, które służyły do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Incydent nastąpił ponad siedem miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co nadaje mu silny wymiar polityczny. Niemieckie władze podejrzewają, że za sabotażem stali ukraińscy nurkowie, którzy wynajęli jacht w Rostocku na fałszywe dokumenty i umieścili ładunki wybuchowe. Wołodymyr Ż., z zawodu nurek, jest jednym z kluczowych podejrzanych, choć od początku zaprzecza wszelkim zarzutom i twierdzi, że w czasie zdarzenia przebywał na Ukrainie.

Wołodymyr Ż. został zatrzymany 30 września 2025 roku w podwarszawskim Pruszkowie, gdzie mieszkał. Natychmiast trafił do Aresztu Śledczego w Warszawie. 6 października sąd przedłużył mu areszt tymczasowy na 40 dni (zamiast wnioskowanych 100), argumentując obawą matactwa lub ucieczki. Obrońca mężczyzny, mecenas Tymoteusz Paprocki, złożył zażalenie na to postanowienie, podnosząc kwestie braku dowodów i politycznego charakteru sprawy.

Ostateczna decyzja zapadła 17 października podczas posiedzenia, które rozpoczęło się po godzinie 11. Sędzia Dariusz Łubowski ogłosił, że wniosek niemieckich władz „nie zasługuje na uwzględnienie”. Sąd nie tylko odmówił ekstradycji, ale także uchylił areszt, nakazując natychmiastowe zwolnienie podejrzanego. Postanowienie nie jest prawomocne – stronie niemieckiej przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News