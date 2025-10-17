Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz ujawnił, ile zarabia na tym stanowisku. Kwota bardzo nie spodobała się Sławomirowi Mentzenowi, który dosadni skrytykował poziom zarobków najważniejszych urzędników w państwie.

„Moja ostatnia pensja za wrzesień to 9856,75 zł :) Jak się zwiększy lub zmniejszy to dam znać” – napisał Sławomir Cenckiewicz. Zareagował w ten sposób na niedawne spekulacje prasowe odnośnie jego zarobków.

Wpis szefa BBN wywołał wiele komentarzy. „Przelewy w okolicach 10 tysięcy zł dla szefa BBN czy MSZ to obraza naszego państwa” – pisze w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen.

„W Ministerstwie Finansów minister finansów nie mieści się wśród 100 najlepiej opłacanych pracowników ministerstwa. Dyrektorzy departamentów zarabiają więcej niż wiceministrowie” – kontynuuje Mentzen.

Polityk Konfederacji nie ukrywa, że w jego ocenie urzędnicy powinni zdecydowanie więcej zarabiać. „To jest kpina. To nie ma żadnego sensu i szkodzi naszemu państwu” – podsumowuje.

