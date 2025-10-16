Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w mediach społecznościowych uderzył w Donalda Tuska. Nawiązując do jego ostatnich wypowiedzi, ocenił, że szef rządu „jest oderwany od rzeczywistości”.

Kaczyński w swoim wpisie nawiązał do ostatnich wypowiedzi Tuska. Odniósł się m.in. do rzekomej wypowiedzi premiera, który miał stwierdzić, że umowa z krajami Mercosur „nie jest taka zła”. Według prezesa PiS świadczy to dobitnie o niezrozumieniu problemu.

„Tusk podobno wczoraj przyznał, że de facto umowa z krajami Mercosur nie jest taka zła, a on tak naprawdę nie rozumie, gdzie leży problem” – pisze Kaczyński w mediach społecznościowych.

„Uznał też, że sprawa 100 konkretów jest zamknięta, bo skoro dostał tylko 31% głosów, to zrealizował – wg swojego odczucia – raptem 1/3 obietnic” – kontynuuje Kaczyński. „Ewidentnie oderwany od rzeczywistości” – dodał prezes PiS.

„Wiedzieliśmy już, że nie szanuje inteligencji Polaków, ale teraz zaczyna mieć problemy z własną…” – podsumował drwiąco Kaczyński.

Tusk podobno wczoraj przyznał, że de facto umowa z krajami Mercosur nie jest taka zła, a on tak naprawdę nie rozumie, gdzie leży problem. Uznał też, że sprawa 100 konkretów jest zamknięta, bo skoro dostał tylko 31% głosów, to zrealizował – wg swojego odczucia – raptem 1/3… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 16, 2025

Przeczytaj również:

Źr. X