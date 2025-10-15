Najnowszy sondaż przygotowany przez United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że 50,9 proc. badanych jest za zmianą na stanowisku premiera.

Ponad rok temu w podobnym badaniu 47,6 proc. respondentów wyraziło negatywną ocenę pracy premiera — teraz widać, że niezadowolenie wzrasta pomimo faktu, że Koalicja Obywatelska nadal dominuje w badaniach partyjnych.

W badaniu zadano ankietowanym pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem powinno dojść do zmiany na stanowisku premiera?”. Odmiennego zdania, czyli sugerując, iż Tusk powinien nadal pełnić swoją funkcję, było 24,9 proc. respondentów, z czego 14,1 proc. stanowczo sprzeciwiło się zmianie, a 10,1 proc. nie potrafiło się określić i nie miało zdania na ten temat.

Warto zauważyć, że nawet wśród sympatyków rządzącej koalicji część badanych popiera zmianę szefa rządu — co sygnalizuje pewien poziom zmęczenia dotychczasowym przywództwem. Sondaż zdaje się być ostrzeżeniem dla obecnej władzy, że deklaracje i dominacja partyjna nie przekładają się jednoznacznie na poparcie dla premiera jako osoby.

Co na to Donald Tusk i jego ekipa? Wydaje się, że zdają sobie sprawę ze słabnącego poparcia, jednak – przynajmniej na ten moment – nie mają skutecznego pomysłu, aby odwrócić ten trend.

