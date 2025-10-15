W drugą rocznicę wyborów parlamentarnych, które wyniosły Donalda Tuska na stanowisko premiera, prezydent Karol Nawrocki nie szczędził słów krytyki pod adresem obecnego rządu.

Dwa lata po wyborach – co z obietnicami koalicji?

13 grudnia mija dokładnie dwa lata od wyborów, w których Koalicja Obywatelska (KO) wraz z sojusznikami obiecała Polakom rewolucyjne zmiany. Wśród sztandarowych haseł znalazły się m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, tańsza benzyna po 6,19 zł za litr czy innowacyjne rozwiązania w służbie zdrowia, jak „lekarze na telefon”. Jednak po upływie połowy kadencji wiele z tych deklaracji pozostaje na papierze, co wytykają opozycjoniści.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości (PiS) od rana przypominali rządzącym o tych niespełnionych zobowiązaniach. To właśnie w tym kontekście głos zabrał prezydent Nawrocki, który w krótkim, ale dosadnym wpisie na X podsumował sytuację.

-Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic. Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo wiele. Ja ze swoich obietnic zamierzam się wywiązać. Składane deklaracje i programy powinny być tym, co zobowiązuje. Odpowiedzialność za słowo to fundament demokratycznego państwa – napisał Karol Nawrocki.

Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic. Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo wiele.



Ja ze swoich obietnic zamierzam się wywiązać. Składane deklaracje i programy powinny być tym, co zobowiązuje. Odpowiedzialność za słowo to… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 15, 2025

Prezydent Nawrocki nie poprzestał na ogólnych stwierdzeniach. W swoim komentarzu podkreślił, że brak realizacji obietnic prowadzi do utraty zaufania społecznego.

Przeczytaj również:

Źródło: niezależna.pl