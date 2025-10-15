W Barcicach pod Starym Sączem (woj. małopolskie) doszło do makabrycznego odkrycia.

W środę 15 października około godz. 7:30 w domu jednorodzinnym znaleziono zwłoki trzech osób: mężczyzn w wieku 45 i 66 lat oraz 52-letniej kobiety. Ofiary to prawdopodobnie członkowie jednej rodziny, mieszkający pod wspólnym dachem.

Policja potwierdziła, że wstępne oględziny ciał wskazują na obrażenia zadane przez osoby trzecie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Trwają intensywne poszukiwania 25-letniego mężczyzny, który również zamieszkiwał ten dom. Śledztwo prowadzi Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Szczegóły zdarzenia nie są jeszcze znane.

