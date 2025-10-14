W najnowszym badaniu opinii publicznej, przeprowadzonym tuż przed kluczowymi wydarzeniami politycznymi, Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, ale jej partnerzy koalicyjni toną poniżej progu wyborczego.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, zrealizowane w dniach 10-12 października 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą CATI/CAWI, ujawnia napiętą rywalizację między głównymi graczami.

Koalicja Obywatelska (KO) zdobyła 29,8% poparcia, co jest spadkiem o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu z końca września. Tuż za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z 28,9% – tu wzrost o 0,4 pp. pokazuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie traci impetu.

Na trzecim miejscu Konfederacja z 13,9% (spadek o 0,8 pp.), a za nią Lewica z 7,3% (wzrost o 0,3 pp.). Zaskakujący skok zaliczyła Konfederacja Korony Polskiej, osiągając 6,2% (aż +2,1 pp.). Poniżej progu wyborczego (5%) znalazły się: Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) z 3,9% (spadek o 0,8 pp.), Partia Razem z 2,4% (wzrost o 0,2 pp.) oraz Polska 2050 z 1,6% (spadek o 0,4 pp.). Aż 6% ankietowanych nie wie lub trudno im powiedzieć, kogo poprą.

Na podstawie tych wyników, symulacja podziału mandatów w Sejmie wygląda następująco: KO – 174, PIS – 168, Konfederacja – 70, Lewica – 27 a Konfederacja Korony Polskiej -20.

Źródło: WP