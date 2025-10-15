Dwa lata po wyborach parlamentarnych, gdy Koalicja Obywatelska obiecywała rewolucyjne zmiany w „100 konkretach na 100 dni”, rzeczywistość okazuje się brutalna. Wskaźnik monitorujący realizację tych zapowiedzi – właśnie się cofnął, a sondaże pokazują rosnące rozczarowanie społeczeństwa.

Według najnowszych danych z monitoringu obietnic wyborczych, rząd Donalda Tuska zrealizował w pełni zaledwie 30 z 100 zapowiedzianych konkretów. To spadek z wcześniejszych 31, spowodowany m.in. wycofaniem się z powołania odrębnego Ministerstwa Przemysłu, które zostało włączone do Ministerstwa Energii.

Eksperci podkreślają, że mimo początkowego przyspieszenia, wiele obietnic utknęło w martwym punkcie. Na przykład, dopłata 600 zł na wynajem mieszkania dla młodych (konkret nr 92) czy uwolnienie państwowych gruntów pod budowę mieszkań pozostają bez realnych postępów. Podobnie, projekt ustawy odblokowującej energetykę wiatrową na lądzie (konkret nr 86) został zawetowany przez prezydenta, co blokuje dalsze działania.

Ewolucja Postępów: Od 15 Zrealizowanych w 2024 do Spadku w 2025

Porównując dane z różnych raportów, widać dynamiczne zmiany. Pod koniec 2024 roku, po pierwszej rocznicy rządu, w pełni zrealizowano jedynie 15 konkretów (w tym 6 bez opóźnień), 27 było w trakcie, 54 nierozpoczętych, a 4 zamrożone. Przykłady sukcesów z tamtego okresu to finansowanie in vitro z budżetu państwa czy powołanie nowego Rzecznika Praw Dziecka.

Do czerwca 2025 wskaźnik wzrósł do 49 punktów z 31 pełnymi realizacjami, dzięki postępom w obszarach jak podwyżki dla nauczycieli (1500 zł brutto) czy obniżenie VAT dla sektora beauty. Jednak ostatnie miesiące przyniosły regres – m.in. z powodu politycznych kompromisów i blokad prezydenckich. To pokazuje, że mimo deklaracji przyspieszenia, rząd boryka się z wewnętrznymi tarciami koalicyjnymi i zewnętrznymi przeszkodami.

Opinie Polaków: 61% Niezadowolonych – Żółta Kartka dla Rządu Tuska

Sondaże potwierdzają frustrację społeczeństwa. Według badania Instytutu Badań Pollster z października 2025, aż 61% Polaków negatywnie ocenia tempo realizacji obietnic, tylko 20% jest zadowolonych, a 19% nie ma zdania. Nawet wśród wyborców KO rośnie rozczarowanie, choć dokładne dane dla tej grupy nie są wyszczególnione. Respondenci wskazują na brak harmonijnej współpracy w koalicji i opóźnienia w kluczowych reformach, jak praworządność czy mieszkalnictwo.

Źródło: Business Insider