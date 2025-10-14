Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyznał publicznie, że pomaga mu Karol Nawrocki i Donald Tusk. Chodzi o poparcie w staraniach o objęcie funkcji wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Wsparcia udziela również Radosław Sikorski.

Niedawno Szymon Hołownia ogłosił, że kończy z bieżącą partyjną polityką. Nie weźmie udziału w styczniowych wyborach na szefa partii Polska 2050. Zamiast tego, zamierza ubiegać się o stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Hołownia otrzymał wsparcie najważniejszych polskich polityków. „Bardzo dużo zrobił prezydent Nawrocki. Rzeczywiście na każdej wizycie zagranicznej podkreśla to, że mamy polskiego kandydata. Bardzo dużo zrobił premier Tusk, jego telefony do różnego rodzaju przywódców, również do Antonio Guterresa, bardzo tu pomogły” – przyznał.

Lider Polski 2050 nie ukrywa, że wspiera go również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Bardzo intensywnie pracuje też nad wsparciem tej kandydatury premier Sikorski. Dziś jest w Wielkiej Brytanii, też mówił mi, że będzie o tym mówił” – powiedział Hołownia.

Marszałek uważa, że jego szanse w ostatnim czasie znacznie wzrosły. „Jesteśmy zaawansowani w tym procesie. Na samym jego początku, trzy tygodnie temu, oceniałbym te szanse na bliskie zeru. Dziś oceniam je na będące w okolicach 30 procent. Udało nam się naprawdę dużo zrobić” – stwierdził Hołownia.

