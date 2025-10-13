Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski wywołał sensację, chwaląc prezydenta USA Donalda Trumpa za sukces w negocjacjach pokojowych między Izraelem a Hamasem.

Polska od lat konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym w konflikcie palestyńsko-izraelskim. Jak podkreślił Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej 13 października 2025 roku, Polska potępia terroryzm Hamasu, ale również krytykuje nadużycie siły przez Izrael w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Wicepremier zaznaczył, że Polska od początku wspierała wysiłki Donalda Trumpa na rzecz pokoju.

– Trzeba przyznać, że treść i styl negocjacyjny prezydenta Trumpa odniosły sukces. Stany Zjednoczone użyły swojej potęgi i autorytetu w służbie pokoju” – powiedział Sikorski.



Historyczny rozejm w Strefie Gazy

Zgodnie z planem pokojowym, 20 Izraelczyków zostało uwolnionych, a Hamas ma także przekazać ciała 28 zabitych porwanych. W zamian Izrael zobowiązał się do wypuszczenia 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie oraz ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny w 2023 roku. W poniedziałek, 13 października, dziesiątki autobusów Czerwonego Krzyża przywiozły uwolnionych Palestyńczyków na Zachodni Brzeg i do Strefy Gazy.

Ten przełomowy moment jest częścią szerszego planu pokojowego, który zyskał poparcie międzynarodowe. W Szarm el-Szejk w Egipcie odbywa się szczyt pokojowy z udziałem przedstawicieli około 30 państw, na czele z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Egiptu Abdelem Fatahem el-Sisim. Kluczowymi gwarantami porozumienia są USA, Egipt, Katar i Turcja.

Dlaczego Sikorski chwali Trumpa?

Sikorski podkreślił, że sukces Trumpa wynika z połączenia treści i stylu negocjacyjnego. USA, jako globalna potęga, wykorzystały swój autorytet, by doprowadzić do zakończenia przemocy. Wicepremier zwrócił uwagę, że mieszkańcy Gazy wrócili już do swoich zniszczonych domów, co wyklucza spekulacje o przesiedleniu Palestyńczyków.

Dwa kilkumilionowe narody na tym samym obszarze muszą znaleźć sposób na życie obok siebie w godności. To wzmacnia argument za rozwiązaniem dwupaństwowym” – dodał Sikorski.

