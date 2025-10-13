W poniedziałek, 13 października 2025 roku, świat obiegła wiadomość o przełomie w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Hamas, po dwóch latach przetrzymywania, uwolnił pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, co stanowi kluczowy moment w ramach obowiązującego od piątku rozejmu. Tłumy na Placu Zakładników w Tel Awiwie wybuchły euforią, świętując powrót bliskich. Jakie są szczegóły tej historycznej wymiany i co oznacza dla regionu?

Jak podaje agencja Reutera, wśród uwolnionych znalazło się siedmiu mężczyzn, w tym izraelscy żołnierze oraz cywile uprowadzeni podczas ataku Hamasu 7 października 2023 roku. Wśród nich są Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran oraz Guy Gilboa-Dallal. To ostatni żywi zakładnicy z grupy 251 osób porwanych dwa lata temu z przygranicznych kibuców i festiwalu muzycznego.

Proces przekazania zakładników koordynuje Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Uwolnienie rozpoczęło się w poniedziałek rano, a jeńcy zostali przekazani konwojowi humanitarnemu, a następnie izraelskim żołnierzom stacjonującym w Strefie Gazy.

Warunki rozejmu: wymiana więźniów i zawieszenie broni

Zgodnie z warunkami rozejmu, Hamas ma uwolnić 20 żyjących zakładników oraz przekazać zwłoki 28 zabitych jeńców do poniedziałkowego południa. W zamian Izrael uwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie oraz 1700 mieszkańców Strefy Gazy, zatrzymanych po wybuchu wojny w 2023 roku. Wśród uwolnionych Palestyńczyków nie znajdą się jednak wysocy dowódcy Hamasu, tacy jak Marwan Barghuti, czego domagała się palestyńska organizacja.

Izraelska armia, w ramach zawieszenia broni, wycofała się na wcześniej ustaloną linię, kontrolując obecnie około połowę terytorium Strefy Gazy. Rozejm, który rozpoczął się w piątek, daje nadzieję na deeskalację konfliktu, choć nie brak głosów, że to dopiero początek trudnej drogi do trwałego pokoju.

Reakcje w Tel Awiwie i na świecie

Na Placu Zakładników w Tel Awiwie od rana gromadziły się tłumy, w tym rodziny uwolnionych jeńców. Według portalu Times of Israel, wiadomość o uwolnieniu wywołała falę radości, ale też niepokój o los pozostałych zakładników. Społeczność międzynarodowa, w tym ONZ i organizacje humanitarne, z zadowoleniem przyjęła rozejm, apelując o jego utrzymanie i dalsze negocjacje. Mimo optymizmu, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Czy Hamas zdoła przekazać zwłoki 28 zakładników, jak przewiduje porozumienie? Jakie będą kolejne kroki w negocjacjach między Izraelem a Hamasem? Eksperci wskazują, że rozejm może być kruchy, a trwały pokój wymaga dalszych ustępstw po obu stronach.

Wielki dzień.💙

Radość po uwolnieniu pierwszych 7 zakładników. Do godz. 12 Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników.



pic.twitter.com/4aJlQs9bhR — 𝘼𝙣𝙣𝙖 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙚𝙇 (@LachmannAnna) October 13, 2025

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News