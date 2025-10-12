Premier Donald Tusk ostro zareagował na wypowiedź Tino Chrupalli, lidera niemieckiej partii AfD, który zasugerował możliwy udział Polski w zniszczeniu gazociągu Nord Stream 2 i skrytykował odmowę ekstradycji podejrzanego. Uderzył też w Karola Nawrockiego.

– Premier Tusk odmawia ekstradycji podejrzanego o eksplozję, pomimo europejskiego nakazu aresztowania. Twierdzi, że ekstradycja nie leży w interesie Polski. Słysząc to, zastanawiam się, czy Polska mogła być zamieszana w atak terrorystyczny. Nasza frakcja domaga się wyjaśnień w Bundestagu, w Europie i przed ONZ – napisał Chrupalla.

Die @AfDimBundestag ist für Souveränität und Sicherheit. Wir lehnen das Wehrpflicht-Vorhaben der Bundesregierung ab. Unsere Kinder dürfen niemals in die Ukraine zum Kämpfen! Polens Regierungschefs @donaldtusk weigert sich, einen Tatverdächtigen der Terrorsprengung von Nord Stream… pic.twitter.com/D0GR35AI1F — Tino Chrupalla (@Tino_Chrupalla) October 11, 2025

Na słowa niemieckiego polityka zareagował premier Donald Tusk, który zamieścił wpis w serwisie „X”. – Lider AfD, Tino Chrupalla, przeciwnik NATO i UE, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji, zaatakował nas za twarde stanowisko wobec Nord Stream 2 i zasugerował, że to Polska mogła stać za wysadzeniem gazociągu – napisał.

Szef polskiego rządu uderzył też w Karola Nawrockiego i jego współpracowników. – To z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić – napisał Donald Tusk.

Lider AfD, Tino Chrupalla, przeciwnik NATO i UE, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji, zaatakował nas za twarde stanowisko wobec Nord Stream 2 i zasugerował, że to Polska mogła stać za wysadzeniem gazociągu. To z tą partią ekipa @NawrockiKn próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2025

